【市前重點睇】道指收升117點　油價漲逾1%

●美匯指數升上97.2水平，港匯企7.847，離岸人民幣(CNH)見6.78，圓匯跌至111.05，歐元回落至1.126，英鎊低見1.284。金價跌至1,307美元。油價升逾1%，布油高見63.98美元，紐油曾觸及54.01美元。道指期貨窄幅上落。



●中美今天在北京展開為期兩天新一輪貿易磋商。美國總統特朗普表示，中美貿易戰談判取得不錯進展。



-美國農業部副部長稱，中美農業問題尚未解決，即使中國在休戰期間恢復購買一些美國大豆，兩國貿易緊張局勢依然存在，中國還需要做更多。



●據悉特朗普可能簽署邊境安全協議以避免政府停擺，並另尋資金建牆。



●道指收報25,543點，升117點或0.46%；標指收報2,753點，升8點或0.3%；納指收報7,420點，升5點或0.08%。 https://bit.ly/2tlTybO



●港股ADR指數按比例計算，收報28,283點，跌214點。 https://bit.ly/2WTT8H4



●美國10年期國債孳息率升1.44個點子，報2.7021厘。



●美國政府總負債首次突破22萬億美元，每日還息10億美元。 https://bit.ly/2GHp6AW



●美政府去年12月預算赤字135億美元，超預期。 https://bit.ly/2SKy72x



●聯儲哈克：預期今明兩年美國分別加息1次。 https://bit.ly/2Sw7v64



●美國1月消費物價指數(CPI)按月持平，市場預期升0.1%；按年上升1.6%，升幅高過預期的1.5%。期內，扣除食品和能源的核心CPI，按月升0.2%，符預期；按年升2.2%，升幅高過預期的2.1%。



●紐約3月期油收報每桶53.9美元，升80美仙或1.51%；布蘭特4月期油收報每桶63.61美元，升1.19美元或1.91%。 https://bit.ly/2N3DGUo



-國際能源署下調2019年全球原油需求預估，從之前每日1.007億桶修訂至每日1.006億桶。

-美國上周原油庫存增加363.3萬桶，預估中值為上升240萬桶。



●紐約4月期金收報每安士1,315.1美元，升1.1美元或少於0.1%。 https://bit.ly/2GEDEkF



●英國富時100指數收報7,190點，升57點或0.81%；法國CAC指數收報5,074點，升17點或0.35%；德國DAX指數收報11,167點，升41點或0.37%。 https://bit.ly/2tnPNTk



●英國首相文翠珊和歐盟展開高風險博弈，將決定英國是否無協議脫歐。

-脫歐嚇怕企業，福特：或將生產線遷離英國。 https://bit.ly/2BzMxZf

-因脫歐而逃離英國的全球銀行將面臨新一輪監管審查。



●英國上月通脹按年升1.8%，增幅兩年最低。 https://bit.ly/2N6koxM



●內房企四圍撲水！1月發債總額破千億人幣，按年飆5倍。 https://bit.ly/2X1UTlF



●中國證監會稱將穩步有序做好設立科創板並試點註冊制改革工作。



●【牛市再現？】港股升穿牛熊線，專家話睇定啲先... https://bit.ly/2UQTbBE



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其他精彩新聞：港股漲326點三連揚 技術上轉牛市？

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