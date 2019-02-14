宏利去年新造業務價值按年增兩成

宏利金融(00945)公布，2018年第4季股東收入淨額扭虧為盈，錄得5.93億加元，派季度息每股普通股0.25加元；2017年同期虧損16.06億加元。



第4季核心盈利按年增長8%至13億加元；年度化保費等值總銷售額增長14%至15億加元；新造業務價值總額增長27%至5.01億加元。



至於2018年全年的股東收入淨額爲48億加元，按年增長128.13%；核心盈利增長22.89%至56.1億加元；年度化保費等值總銷售額跌3%至55億加元；新造業務價值錄得17.48億加元，按年增長20%。



公司總裁兼首席執行官高瑞宏表示，2018年公司錄得歷來最多的核心盈利和收入淨額，所有營運範疇的核心盈利均錄得雙位數字的增長。



另外，公司宣布擬修訂目前的「常規發行人要約」計劃，把宏利可通過回購而註銷的普通股數目由4,000萬股增至9,900萬股，佔已發行流動普通股約2%增至5%，惟須通過加拿大金融機構監理處及多倫多證券交易所的批准。



宏利自目前的「常規發行人要約」計劃啟動以來，至今已完成回購註銷30,586,449股普通股。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

