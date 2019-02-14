亞洲股市：日股升不足百點　日東電工升2%

美股3大指數收升，日本去年4季度實際GDP年率初值升1.4%，符預期。日本日經225指數早段升68點或0.32%，報21,212點。



板塊方面，地產股升1%，通訊服務股升0.9%，金融股跌0.3%。個股方面，鹿島建設、日東電工及大日本製藥均升逾2%，日產汽車跌0.5%。



荏原製作所計劃回購7%股份，股價漲5%。



主營出租房屋業務的Lifull股價挫逾8%。公司第1季度營業利潤按年增44%，仍降低全年營業利潤目標5.3%。



日立化成跌0.3%。大和將其評級由「跑嬴大市」下調至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌14點或0.67%，報2,186點。鮮京化學及大熊製藥齊跌超過2%，而三星電子則升0.5%。



澳洲悉尼普通股指數升12點或0.2%，報6,152點。板塊方面，能源股升1.8%，原材料及地產股分別升0.9%及0.4%。個股中，伊甸能源漲7.5%，導航全球投資抽升6%，西部地區升4%。

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