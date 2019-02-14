美國CPI令加息壓力產生了一個小問號！

聯儲局利率政策「進退兩難」之際，儘管外媒及評論指美國周三公布的1月通脹數據「相當溫和」，聯邦基金利率期貨反映的加息前景卻「略有升溫」。10月和11月份合約暗示相比當前有效利率2.40%高出2.5個基點的收緊預期，周二這些合約顯示只有0.5個基點的收緊預期。



美國1月消費物價指數(CPI)按月持平，市場預期升0.1%；按年上升1.6%，升幅高過預期的1.5%。期內，扣除食品和能源的核心CPI，按月升0.2%，符預期；按年升2.2%，升幅高過預期的2.1%。此外，1月份實際平均時薪按年上漲1.7%，高於去年12月修正後的1.3%。



渣打銀行G10外匯研究全球負責人Steven Englander表示，這份報告讓市場對「通脹無憂」的看法產生了一個小問號，市場倉位已轉向沽空通脹和利率，因此任何矛盾都會得到放大反應。



BMO利率策略師Jon Hill在報告中直指，數據「強勁到足以保證2019年下半年存在加息可能性」，但補充，這亦不至於FOMC迫切需要提前結束暫停加息。



受政府停擺的影響，聯儲局首選通脹指標「PCE通脹」 的12月數據被推遲發布。該指標往往略低於勞工部CPI指標。

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