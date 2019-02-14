A股快報：兩市背馳　金融及地產股偏軟

中美展開為期兩天的新一輪貿易磋商，內地股市個別發展，滬綜指低開5點或0.2%，報2,715點；深成指高開11點或0.14%，至8,182點；滬深300低開4點或0.12%，至3,392點；創業板指數輕微高開0.1點或0.01%，報1,357點。



板塊方面，船舶製造及釀酒股齊跌0.4%，金融股跌0.3%，鋼鐵股跌0.2%，地產股偏軟。



國務院印發國家職業教育改革實施方案，相關板塊有追捧，開元股份高開8%，洪濤股份及中國高科雙雙高開逾4%。



柔性屏板塊續升，京東方A連續第3日升停板，另星星科技、錦富技術及隆華科技等數十隻個股均漲停。



國軒高科高開3%，公司簽訂向Bosch提供鋰離子電池等產品的框架協議。

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