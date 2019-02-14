【即市分析】中國5G股仲有排升？因為…

美國針對「中國製造2025」發動貿易戰，又紛紛告誡盟友不要用中國5G設備，後續發展如何，值得關注。但無論如何，美國、歐洲、日本、澳洲等國群起針對中國5G設備產品，足以反映一個事實，就係中國的5G設備已到達一個具競爭力的水平，足以挑戰已發展國家在創新科技和通訊業界的地位。(電訊設備板塊表現：https://bit.ly/2GE34iq )



誠如部分英國電訊商所言，全面禁用中國5G產品，將阻礙該國的5G網絡發展，並大大增加成本。可見今次為了排擠中國，別國需要付出沉重代價。問題是，國際上如此手法是否算是公平競爭，不無疑問。事實上，若中國5G技術領先，美國恐怕會失掉數百萬個職位及競爭力，這是美國積極主導針對「中國製造」的原因，至於其他國家是否要本國不惜代價來響應保護美國利益，未來一季將會逐步明朗化。



話說回來，這場國際鬧劇，一個重大啟示，乃中國5G設備的競爭力獲肯定，這也是對投資中國5G概念股一個積極的啟示。環顧相關概念股，中國鐵塔(00788)是人氣最旺盛的股份，一來勝在是半新股冇蟹貨包袱，二來其業務確確實實能受惠於內地5G電訊業資本投放進入高峰期，現時公司市值才800多億元，中線目標價突破2元關，市值挑戰千億大關。



中興通訊(00763)本來都是重點關注股，問題是一定比例業務處海外，或受貿易戰的拖累，亦難以估到何時會出現相關的不明朗因素，故炒作多咗一份擔憂，策略上盡量走短線為妙。



至於京信通信(02342)、中國通信服務(00552)及長飛光纖光纜(06869)都是5G概念股之選，當中以京信通信的升勢最凌厲，但也要提防短線回吐會較快。長飛光纖起步較遲，往上阻力亦較大，只宜小注。

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