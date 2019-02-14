龍騰：投資內地車位要小心

早前香港掀起車位搶購潮，炒風令刺激車位售價急升。隨着車位入場門檻愈來愈高，港人開始留意內地的車位市場。龍騰國際行政總裁蔡俊鵬稱，投資內地車位要特別小心，否則容易墮入陷阱。



他解釋，內地的車位分為產權車位、人防車位以及使用權車位三類，當中產權車位是未有公攤在物業的建築面積，發展商是以額外的成本建造和分產權，有權出售和出租，並可於二手市場自由買賣。產權車位須在物業內展示文件超過三個月，並優先向業主發售後才能對外公開出售。車主可以與政府續期，如遇收購重建亦可獲得賠償，所以是最具投資價值。



坊間會以50或70年的權力出售租約形式銷售人防車位及使用權車位。前者是戰時或天災逃生避難之用；後者則是建築時成本及面積已公攤在物業內，兩者均不能買賣或出租。



內地車位雖然沒有實施限購，但不建議買入產權以外的任何車位。產權車位稀缺，深圳及廣州一手市場其實不可能買到，二手市場可謂少之又少。



他續稱，現時值得投資的產權車位只有佛山主城區，因為供不應求，升值潛力大。自廣州實行「開四停四」後，帶動車輛銷售及登記數量飆升。由於同一車輛於市內只可連續駕駛四天，所以不少前往廣州上班的市民，因工作需要而多購買一輛車，車位需求急增，刺激佛山車位價格。



事實上，上海、深圳及廣州等大城市，車位價格升幅超越住宅樓價，過去20年升幅逾10倍以上。

