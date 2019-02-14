【即市分析】弱勢板塊輪流翻炒　教育股有景？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內地日前推出職業教育改革，教育股今早(14日)全線炒上，澳洲成峰教育(01752)現升13.8%報1.19元；中國新華教育(02779)及民生教育(01569)分別亦有10%及7%升幅；新高教集團(02001)、希望教育(01765)、中教控股(00839)、睿見教育(06068)及宇華教育(06169)分別升4至7%不等。(教育板塊追蹤：https://bit.ly/2xVLimR )



日前國務院公布「國家職業教育改革實施方案」，重點把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中更加突出位置。中金就此發表報告，認為方案的發布對民辦職業教育的支持態度明確，利好應用型高等教育公司。方案提出支持和規範社會力量興辦職業教育培訓，預計未來高質量辦學的民辦職教集團將不斷湧現。



不過，值得一提的是，教育股政策風險頗高，好似內地8月曾就修訂民辨教育促進法徵求意見，擬收緊民辦學校監管，當時拖累板塊一度暴瀉，至今相關股份股價仍未重返高位。今年初亦推出新政策監管內地學前教育，政策制定者憂慮學校過分追逐利潤。



雖然今次政策有放寬迹象，但教育行業始終關乎國家未來發展，相信行業仍會頗受國策限制，因此炒作相關股份不宜過分進取，只能短線順勢而為。上述各股近月已普遍由低位呈V形反彈，可留意短炒機會。

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