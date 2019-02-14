【瑞銀推介】追蹤港交所騰訊認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(13日)大市在重磅股騰訊控股倒跌的情況下，仍然錄得不俗的升幅，升超過300點至28,500點左右水平收市，更重要的是，恒指周三升穿250天牛熊分界線，市場正注視大市能否守在此水平之上並重展升勢。



而周三帶動大市上升的除了一眾Apple和5G概念股之外，香港交易所亦是推動大市上升的功臣之一，股價已連升3日，周三上試260港元，為股價8個月以來的高位。



事實上港股今年回暖，成交亦轉強，1月的日均成交已達880億元，2月雖然有農曆新年，假期前後成交理應較淡靜，撇開2月4日的半日市，2月1至13日的5日日均成交已高達955億元，周三成交金額更高見1,210億元。



港股升勢得到成交配合，港交所自然水漲船高。有大行指港交所為互聯互通的中間人，內地開放金融業，可為該公司提供更多的收入。



如投資者看好港交所，可留意認購證(25415)，行使價268.2元，2019年6月到期，有效槓桿約10倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(26145)，行使價237.8元，2019年7月到期，有效槓桿約7.0倍。



另外，周三的升市騰訊未有參與，市場似乎憧憬一向為大市上升火車頭的該股會推動大市上升，所以當日根據瑞銀的即市資金流，大量資金流入該股購證和牛證。



如投資者看好騰訊，可留意認購證(18480)，行使價370.2元，2019年5月到期，有效槓桿約9.2倍，或牛證(67389)，收回價341元，2019年7月到期，有效槓桿約32.倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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