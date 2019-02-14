港股格局：郭家耀料有力挑戰29000

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀指，大市近期表現理想，港股已累升不少，出現整固也不奇，但估計幅度不會太大，恒指料可企穩28,000點樓上，如本周中美貿易談判有好消息，短期可挑戰28,800至29,000點。



油價近日有企穩迹象，郭家耀表示對油股推動作用，但要留意市場對宏觀經濟前景較審慎，長遠或影響原油需求，油價難大升。在三桶油之中，郭比較鍾情中國海洋石油(00883)，在成本控制及產量增長等方面表現較好。



舜宇光學(02382)發盈警，郭為認整體手機市場經營仍然困難，距離5G商業應用還有一段時間，手機配件廠訂單刺激作用不大，鑑於手機設備股近期已累升太多，即使回調仍並非吸納時候。



A股近日回升，成交額急增，反映資金願意入市，加上市場憧憬有國策支持，有利內地券商股前景。他指出，內地券商股估值不貴，中信證券(06030)的投行業務較強，市佔率亦是行業龍頭。



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