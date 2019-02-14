港股格局：許繹彬料恒指有機會衝上30000點　　

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，農曆長假後大市表現龍精虎猛，恒指初四啟市至周三錄「三連升」，周三以28,497點收結，周四開局略見輕微回調。今年開局至今已累升約2,600點，升幅超逾10%，大市現階段未能完全確認是否「熊去牛來」。



雖然技術上走勢雖成功收復250天牛熊分界線，惟後市發展仍由中美貿易戰的政治因素為主導，中美若「死期」前握手言歡達成協議，久旱逢甘霖的股市一鼓作氣直逼三萬點，筆者認為並不出奇。



近期中港股市做好，主要受惠於中美貿易達成協議憧憬、以及兩國貨幣政策預期寬鬆，帶動近期中港股市持續向好。美國總統特朗普日前認為現時談判進展很順利，並指若中美「接近達成協議」，會考慮略為延長貿易戰的「停火」期限，言論一出即被視為談判達成協議的機會升溫。另一邊廂，美國克利夫蘭聯儲行長梅斯特亦披露聯儲局將於未來數次會議中，敲定結束縮表計劃。美息暫停向上加，加上結束縮表言之鑿鑿，令市場不約而同解讀為貨幣政策趨向寬鬆。



北望神州，中國領導人本周一的國務院常務會議，決定支援商業銀行多渠道補充資本金，增強金融服務實體經濟和防風險能力。這亦是中國欲加強銀行信貸能力，以力撐經濟的訊號。而今、明(周四及周五)兩天中美在北京舉行新一輪磋商，市場靜待更多利好中港股市場消息將接踵而至，為豬年大市注入強心針。



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