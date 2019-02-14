科技商機：庫克和羅梅蒂　助特朗普打造美國AI勞動力

美國商務部日前宣布，美國勞動力政策諮詢委員會(American Workforce Policy Advisory Board）共任命了25名成員，蘋果公司行政總裁庫克和IBM行政總裁羅梅蒂(Ginni Rometty)也在其中。



在自動化興起和人工智能(AI)取代更多就業機會的大背景下，該委員會負責幾項任務，以幫助美國勞動力跟上技術步伐。其中，將推動一項促進教育和培訓的全國運動，就如何提供更多相關的勞動力市場數據提出建議，並提出促進私營部門對教育有效投資的戰略。



該委員會將由美國商務部長羅斯和總統女兒伊萬卡共同主持，成員除了科技公司CEO之外，也包括教育、零售和政府部門的領導人。這些成員將與特朗普去年7月成立的美國工人全國委員會合作。



羅梅蒂稱，AI等新興科技將改變所有的工作方式，期待通過培養經濟所需的工作技能，為所有美國人找到新方法參與到當前的數字時代。



蘋果公司未有回應；該公司在2016年底公布首份AI報告。庫克曾說：「我並不擔心機器會像人一樣思考，但我擔心人像機器一樣思考。我們需要充分利用這一歷史機遇，賦予技術應有的價值，保持開放，有信任和創造力，讓所有人都受到保護。」



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