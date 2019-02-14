【專家點評】彭偉新：安踏體育勢強可吼

京華山一研究部主管彭偉新指出，港股昨日(周三)升破250天線，主要是市場繼續憧憬中美可達成協議，特別是中美雙方官員均發表較正面的訊息，令到投資者對後市前景有較正面的看法。



暫時看，港股在資金繼續流入下，會繼續維持反覆上升走勢，若果現時資金流入的形態維持，恒指會以歷史高位33,484點開始形成的跌浪總跌幅61.8%反彈幅度作為反彈目標，上望30,000點。只要恒指不跌穿10天線超過兩個交易日，相信不會扭轉現時的上升走勢。



市場繼續憧憬中央會進一步加強政策以推動內地消費，借此支持內地經濟增長，抵銷出口及其他工業增長放緩所帶來的利淡因素。因此，資金自年初開始重新追捧內需股。安踏體育(02020)股價於去年10月跌至最低位29.05元後，便開始由低位反彈，除升破了所有的移動平均線阻力外，更帶動RSI升破70水平，反映整體上升動力強勁。



該股周三更以大陽燭升破自去年由49.3元開始形成的跌浪總跌幅的61.8%反彈阻力位41.6元。在多個利好的因素下，料其股價可重返之前高位49.3元。投資者可以在43.5元買入，跌穿41.5元止蝕。



(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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