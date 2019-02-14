永明金融爭取推出自願醫保產品

香港首批自願醫保產品即將面世，保險公司變陣推多元化健康相關保險產品。永明金融表示，爭取推出自願醫保產品之餘，亦會新添具儲蓄成分的危疾保險。



該公司人壽及康健產品方案副總裁李玉麒透露，已向食物及衞生局提交多份自願醫保的標準計劃產品，同時會推出靈活計劃予客戶加保，惟暫時未能公布實際定價，強調公司不會硬性要求原有醫保客戶，轉換至自願醫保。



永明金融近期推出具儲蓄成分的危疾保險，涵蓋139種疾病，更提供「安全網」保障未知疾病，即是受保人在受保障的危疾以外，即使遇上其他健康問題，並因病而進行指定的38項複雜手術，仍可最多可獲保障額的全數賠償。假設保障額為50萬元並分25年繳交，平均月繳保費約950元。



保險公司友邦香港亦趁機推出為癌症、心臟病及中風等病提供多達五次靈活保障的危疾保產品，意味賠償總額最高為保額的逾四倍水平，並將癌症等候期由一般的三年，縮短至最短一年，減輕經常復發病人的醫療支出負擔。



李玉麒提醒，自願醫保以「實報實銷」方式向保險公司申請賠償，投保人必須曾入住醫院，並使用其醫療服務才可獲賠償；至於市面常見的危疾保險，投保人一旦患上癌症或中風等疾病，即可獲得賠償作醫療開支，若要全面健康保障必需靠兩者相輔相成。



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