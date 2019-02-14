中國1月出口按年大增13.9%　自美國進口大跌41%

中國海關總署公布，按人民幣計，2019年1月中國出口按年增長13.9%，遠高於預期的3.8%，前值增幅為0.2%；1月進口按年增長2.9%，預期跌1.9%，前值跌幅為3.1%。期內，貿易順差2,711.6億元，預期順差2,450億元，前值順差3,949.9億元。



按美元計，中國1月出口按年增長9.1%，優於預期跌3.3%，前值跌4.4%；1月進口按年跌1.5%，預期跌10.2%，前值跌7.6%。期內，貿易順差錄391.6億美元，預期順差343億美元，前值順差570.6億美元。



分國別按美元計價，1月份，中國對美國出口按年下跌2.4%，進口大跌41.2%；1月對美國貿易順差273億美元，於去年12月的298.7億美元。



分析指，全球經濟和貿易形勢不樂觀的情況下，中國出口增長錄得超預期增速，主要原因在於今年春節在2月初的「春節錯月」效應，各企業搶在節前出口，預計2月出口數據仍存在下行壓力。此外，在減稅降費等政策發揮效果前，進口數據料將持續承壓。



1月份，大豆進口量738萬噸，按月增近30%，但仍為2011年12月以來新低。原油進口4,260萬噸，按月跌2.7%。成品油進口338萬噸，按月升12.2%。燃料油進口155萬噸；煤炭進口3,350萬噸。鐵礦石進口9,126萬噸，按月增5.3%。鋼材進口118萬噸，按月增17.9%。銅精礦進口創紀錄次高。



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