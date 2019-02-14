人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘 CNY高見6.76
2019年02月14日 11:23
東網電視更多新聞短片
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.26厘，1至2星期拆息為1.53至1.72厘，1至3個月拆息介乎2.08至2.77厘，6至12個月拆息3.08至3.40厘。
14/2/2019
隔夜 1.26267厘
1星期 1.53567厘
2星期 1.72100厘
1個月 2.08933厘
2個月 2.47867厘
3個月 2.77133厘
6個月 3.08133厘
12個月 3.40567厘
13/2/2019
隔夜 1.44567厘
1星期 1.56500厘
2星期 1.75267厘
1個月 2.20733厘
2個月 2.61000厘
3個月 2.84300厘
6個月 3.13700厘
12個月 3.47733厘
人民幣兌美元反覆回升，離岸人民幣(CNH)由6.7877，回升至6.7737，最新報6.7776。在岸人民幣(CNY)亦由6.7736，漲至6.7608，最新報6.7677。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm