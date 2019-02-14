人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘　CNY高見6.76

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.26厘，1至2星期拆息為1.53至1.72厘，1至3個月拆息介乎2.08至2.77厘，6至12個月拆息3.08至3.40厘。



14/2/2019

隔夜 1.26267厘

1星期 1.53567厘

2星期 1.72100厘

1個月 2.08933厘

2個月 2.47867厘

3個月 2.77133厘

6個月 3.08133厘

12個月 3.40567厘



13/2/2019

隔夜 1.44567厘

1星期 1.56500厘

2星期 1.75267厘

1個月 2.20733厘

2個月 2.61000厘

3個月 2.84300厘

6個月 3.13700厘

12個月 3.47733厘



人民幣兌美元反覆回升，離岸人民幣(CNH)由6.7877，回升至6.7737，最新報6.7776。在岸人民幣(CNY)亦由6.7736，漲至6.7608，最新報6.7677。



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