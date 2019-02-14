慕尼黑安全會議或變中美5G角力場

外電報道，周五開幕的慕尼黑安全會議、這個本質上屬於美國領導下的跨大西洋防務共同體年度會議，預計將為中美兩國展開影響力與科技主導地位之角力場，預計中方將通過會議回擊美國將中國公司尤其是華為排擠出歐洲5G網絡建設的企圖。



是次會議，中共中央政治局委員楊潔篪將率有史以來最大規模的代表團參加，而由美國副總統彭斯帶隊的代表團同樣可能創下美國出席該會議的最高代表人數紀錄。



美國一再表示擔心華為成中國實施安全滲透的「特洛伊木馬」。去年10月，彭斯發表冷戰式言論，指責中國採取「極權」制度，有系統地違反貿易規則，開展商業間諜活動和竊取智慧財產權，以試圖控制「全球90%的尖端行業」並佔據軍事支配地位。



有中國問題研究專家指，這是一個重要時刻，其象徵意義非常令人擔憂，中美關係的競爭性日益上升且難以駕馭，因為兩國目標從根本上存在衝突。



中美貿易談判代表周四在北京開始新一輪談判，報道指，在這種情況下，兩國有可能在慕尼黑會議上稍微軟化言辭。



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