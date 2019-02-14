【瑞通推介】騰訊近期續跑輸　資金開牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美周四(14日)在北京展開為期兩天新一輪貿易磋商。美國總統特朗普表示，中美貿易戰談判取得不錯進展。道指隔晚升117點或0.46%，收報25,543點。



恒指周三(13日)曾升至28,533點的逾5個月高位，不僅收復250天牛熊分界線(28,336點)，成交額亦為年內最多。周四早段回調逾百點，於28,400點之下整固。恒指自年初低位24,896點計，迄今累彈約3,400點或近14%，主要平均線走勢亦向上。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出近7,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1.5億元，反映愈來愈多投資者預期大市短線調整將至。



周三逆市下跌1%的騰訊控股，少有地成為表現最差藍籌。股份周四早段再跌逾1%，失守10天線(346.66元)，暫時連跌3個交易日，即市留意能否於20天線(340元)水平找到支持，上方阻力則為350元。逾7,600萬元在周三淨流入其好倉，5日累計淨流入超過1億元；淡倉周三則錄逾1,500萬元淨流出。



藍籌業績高峰期快將開始，其中，滙控控股將於下周二(19日)公布去年全年和第4季度業績。股份跟隨大市連升3日後，周四早段略回至67元水平窄幅上落。該股近期升幅較大市落後，或要待業績公布、以及英國脫歐進程明朗化後，股份才有較明顯方向。去年12月初高位68.25元為短線阻力，向下支持可參考10天線(66.2元)。周三有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉則錄約14萬元淨流入。



內險股受惠A股連日上升，加上有券商報告指，內險的營運趨勢正在改善，建議可增加投資配置。連日於19元邊好淡爭持的中國人壽，周三發力最多升4.2%至19.98元，亦是集團上月底發盈警後的最大單日升幅，或反映市場已充分消化利淡因素。周四早段股份回調逾2%。測試下方10天線(19.32元)的即市支持，整固後觀望可否突破20元。周三有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉亦錄逾40萬元淨流入。



市場周三熱炒中資券商股，利好因素包括預期外資增加流入A股、內地正推進創科板、首批私募資產配置類管理人名單出爐等，都預期有利券商業務。周三上升3.6%的中信證券，收市後公布1月營業收入21.38億元人民幣，淨利潤7.41億元人民幣，按年分別增長46.1及17.1%。股份周四早段偏軟，於17.6元附近爭持，續於8個月高位水平上落。輪證資金流方面，周三有逾280萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入約30萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.6倍。貼價、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿10.9倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7.3倍。



滙豐控股貼價、中短期購證(14420)，行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿12.9倍。貼價、中短期沽證(28628)，行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿11.6倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.7倍。



中信證券價內、中短期購證(15684)，行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿4.3倍。



港交所貼價、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿7.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68214)，收回價27,710點，槓桿比率37.4倍。N類熊證(65481)，收回價及行使價29,000點，槓桿比率38.5倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率19倍。熊證(61459)，收回價359.9元，槓桿比率20.6倍。



滙豐控股牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率16.4倍。熊證(61464)，收回價68.9元，槓桿比率13.7倍。



國壽牛證(66029)，收回價18.6元，槓桿比率14倍。熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率6.8倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率10.6倍。熊證(64345)，收回價277.1元，槓桿比率9.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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