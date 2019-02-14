【午市重點睇】CNH企6.77　布油逼近64美元

●亞洲市，美匯指數回至97.0水平，圓匯企110.9；歐元兌美元報1.127，英鎊報1.286。港匯企7.847。離岸人民幣(CNH)在6.77水平。金價報1,308美元；布油高見63.99美元，紐油高見54.22美元。道指期貨續窄幅上落。



●恒生指數於牛熊線爭持，半日跌105點或0.37%，報28,392點，騰訊跌1.21%，手機設備股回吐。http://bit.ly/2TNKxE1

-宏利去年新造業務價值按年增兩成。http://bit.ly/2UV5PzF

-世房擬發行10億美元優先票據。http://bit.ly/2E7vSxS

-異動股︰新春零售額倒退，莎莎急挫9%。http://bit.ly/2I9GGQc

-新股首灃控股定價0.5元。http://bit.ly/2Eay4F8



●【即市分析】

-教育股短炒一轉無妨。http://bit.ly/2UZhfm1

-港股下站目標睇…http://bit.ly/2toBhuc

-中國5G股仲有排升？因為…http://bit.ly/2TNKCaN

-比亞迪股份挑戰牛熊分界線。http://bit.ly/2DAOpkS



●A股快報：3大指數半日偏軟。http://bit.ly/2GqPvDH

-A股快報︰京東方飆6%，公司超越LG成為全球最大液晶屏供應商。http://bit.ly/2GpYSU3



●亞洲股市：日股中段報升。http://bit.ly/2Ibnp0F



●中國1月出口按年大增13.9%，自美國進口大跌41%。http://bit.ly/2RWWFRm



●內地1月手機出貨量按年跌12.8%。http://bit.ly/2GI0Y12



●人民幣速遞：中間價跌69點，CNH回至6.78。http://bit.ly/2X318pa

-人民幣Shibor︰隔夜息企1.72厘水平。http://bit.ly/2DC3DGo

-人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘，CNY高見6.76。http://bit.ly/2WZZEvU



●人行不進行公開市場操作，淨回籠2,000億元人民幣。



●港元拆息︰1個月跌至1.04厘。http://bit.ly/2BC9Di3



●機管局5億美元債獲超額認購7倍，利率3.45%。http://bit.ly/2UR4lGy



●美國CPI令加息壓力產生了一個小問號！http://bit.ly/2tjcI25



●日本去年3季度實際GDP年化季率下修至負2.6%。http://bit.ly/2E8nfDg



●傳空巴接近決定停產A380飛機。http://bit.ly/2DEk8kZ



●華為拓展非洲，南非3月開始設數據中心。http://bit.ly/2S1rc0l



●外電報道，周五開幕的慕尼黑安全會議，預計將為中美兩國展開影響力與科技主導地位之角力場。



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