科技商機：滴滴出行向民宿平台OYO注資1億美元

據外媒報道，中國CALL車巨頭滴滴出行正加大投資海外的力度，向經營民宿及酒店租賃平台的印度初創OYO Rooms投資1億美元，並將OYO的估值推上50億美元。



據報道，摩根大通是今次投資交易的財務顧問，而此次投資僅OYO最近一輪10億美元融資計劃的一部分，另外的投資者亦包括軟銀集團管理的願景基金，該基金已經投資了8億美元。



兩個多月前，總部位於新加坡的東南亞CALL車平台Grab，也向OYO投資了1億美元。



OYO的業務除印度本地外，還遍及英國、東南亞和中國，未來也準備進軍美國。據悉，在該公司本輪融資10億美元中，OYO已將6億美元專門用於在中國市場。



OYO早前發布報告稱，2018年財政年度印度業務收入翻了3倍，但公司的凈虧損則輕微上升。



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