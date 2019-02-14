【高盛推介】國壽落後大市　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：大市周四(14日)早段回落，藍籌股普遍跟隨。當中，中國人壽周三(13日)挑戰20元關口，收市升約3.3%。惟周四早段則見回吐，跌約2.1%落後大市。



此外，建設銀行周四早段高開約0.4%後隨即下跌。國務院於周一(11日)國常會會議列出多項措施，支持內銀企業多渠道補充資本。及有券商因此給予建行「推薦」投資評級，目標價10.77元。



觀察個股認股證資金流向，周三錄得約830萬元資金流入國壽認購證，為當日第三多資金流入的個股相關資產。建行方面，則見過去兩個交易日共錄得約450萬元資金流入認購證。



投資者如看好國壽，可留意價外幅度約9%，年期約4個月的購證(24432)，行使價21.05元，2019年6月27日到期，實際槓桿9.5倍，行使價19.3至21.5元間、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



較貼價的產品則可留意價外幅度約7%，年期約4個月的國壽購證(27710)，行使價20.63元，2019年6月24日到期，實際槓桿9.0倍，較貼價、類近條款的3隻產品中，槓桿最高。



投資者如看好建行，可留意價外幅度約5%的購證(15699)。以及可留意價外幅度約6%，年期約3個月的購證(17177)。



購證15699，行使價7.31元，2019年3月26日到期，實際槓桿22.6倍，行使價7至7.8元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。購證17177，行使價7.39元，2019年5月28日到期，實際槓桿12.8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



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