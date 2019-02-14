樓價UPDATES：青衣區二手交投加快

農曆新年長假期後，買家陸續入市，青衣區本周二手交投加快，海悅花園及青怡花園均錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島8座低層A室，實用面積728方呎，三房間隔，望澳南全海景，以2.5萬元租出，實用呎租34元。



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九龍區

●紅磡環海．東岸1A座低層G室，實用面積325方呎，一房間隔，原叫價580萬元，經議價後減價50萬，以530萬元沽出物業，實用呎價16,308元。



●九龍塘窩打老道金華樓頂層連天台特色戶，實用面積656方呎，兩房間隔，天台約437方呎，以800萬元成交，實用呎價12,195元。



●奧運站維港灣7座高層D室，實用面積730方呎，三房間隔，享海景。去年8月以2,300萬元放售，多次調整叫價，最終以同類型新高價1,900萬元易手，實用呎價26,027元。



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新界區

●粉嶺碧湖花園2座低層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，以493萬元易手，實用呎價12,325元。



●青衣青怡花園1座低層C室，實用面積547方呎，三房間隔，原開價680萬元，經議價後減價32萬元或約4.7%，最終以648萬元獲承接，實用呎價11,846元。



●馬鞍山新港城F座高層室，實用面積519方呎，三房間隔，以780萬元易手，實用呎價15,029元。



●青衣海悅花園2座中層A室，實用面積431方呎，兩房間隔，放盤短短兩小時，即獲上車客於自由市場以505.9萬元承接，實用呎價11,738元。



●上水蔚翠花園6座中層F室，實用面積716方呎，三房間隔，原開價840萬元，經議價後以696萬元獲承接，累減144萬元，實用呎價9,721元。



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