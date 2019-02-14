【高盛推介】資金轉向追捧騰訊好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(13日)成為跌幅最大的藍籌股，周四(14日)早段繼續回吐，暫時為連續第3日下跌，累計跌約3.1%。



騰訊將於下月下旬公布業績，有券商預期該公司去年第4季度收入按年上升26%，非通用會計準則純利按年增升7%。該行維持「跑贏大市」投資評級，目標價411港元。



觀察個股認股證資金流向，可見資金連續兩日流入認購證，合共約5,870萬元，當中周三佔約5,480萬元。而認沽證則於周一及周二(11及12日)共錄得約1,380萬元資金流入，周三錄得約1,400萬元資金流出。另一方面，周一及周二共錄得約1.82億元資金經港股通(滬)淨買入騰訊股份，周三則錄得約6,470萬元資金淨賣出。



觀察過去兩日認股證資金流向，可見市場需求集中在5、6月份到期、行使價370至390元間的高槓桿產品，然而該類部分產品已累積不少街貨，因此投資者如計劃時，宜篩選較低街貨的產品。當中可留意當中價外幅度約13%，年期超過4個月的騰訊購證(24011)。以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月的購證(17754)。



購證24011，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.0倍，行使價370至390元間、5、6月份到期的低街貨產品中，槓桿最高之一。購證17754，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿9.8倍，行使價370至390元間、5、6月份到期的產品中，低街貨兼高槓桿之選。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約5%，年期約4個月的騰訊沽證(22432)，行使價324.8元，2019年6月03日到期，實際槓桿8.9倍，行使價320至350元間、兩個月期以上產品中，最高槓桿。



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