香港會計師公會：莫永佳被除名6個月

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於1月8日命令將莫永佳由2月19日起從會計師名冊中除名，為期6個月。他亦被譴責及須繳付公會費用56,494港元。



莫永佳是前香港上市公司格林柯爾科技控股的公司秘書及財務總監，亦為該集團的合資格會計師。由於該集團其他高級管理層的欺詐行為，集團的2000年至2004年經審核財務報表載有若干中國內地附屬有關銷售、工作項目、銀行存款及銀行貸款的嚴重失實資料。市場失當行為審裁處於2014年就該確認的會計欺詐行為展開程序。



審裁處的程序顯示在欺詐事件中，莫永佳試圖推卸其對上述附屬的行為應負的責任。該集團的核數師曾就財務部門未能對集團附屬作適當財務監督及控制表示關注並作出建議，但莫氏沒有執行相關建議。



審裁處裁定莫永佳對財務報表曾有疏忽，因此構成市場失當行為，並於2017年對他作出懲處，同時建議將事件結果轉介公會跟進。公會經考慮所得資料後，對他作出投訴。他亦承認投訴屬實。



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