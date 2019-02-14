新盤部署：會地今年料推售約2500伙

會德豐地產主席梁志堅稱，集團去年售出逾2,100伙，金額近300億港元，按年升逾10%；今年將推售約2,400至2,500伙，主要包括將軍澳日出康城第7期、觀塘茜發道及山頂全新樓盤，以及部分項目尚餘單位。



市況方面，他認為今年具考驗，世界性不太好景，特別是中美貿易問題，但相信終可解決，6月前料可明朗化，對歐洲情況亦可緩和。



至於香港樓價走勢，他料上半年未太清晰，下半年較明朗，相信會出現轉機。個人對地產長遠睇好，主因香港具內地支持，與其他地方不同，每年5%增長屬好健康。



當被問及剛購入啟德地皮，他回應，價錢不可說是好抵，總投資額100多億元。由於地皮已發展兩年，會盡量去趕及完成工程限期。



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