新盤部署：香港興業3月推售意堤　擬提供6成按揭

香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍稱，旗下愉景灣意堤今日(14日)將上載樓書，預計3月推售，定價會參考香港及九龍區的海景戶，並考慮提供最高樓價6成的按揭計劃。



發展商展示項目3類戶型的平面圖，涉及開放式、兩房及三房戶，其中6座15樓D室，實用面積412方呎，開房式設計，設獨立廚房，享有山海景，為項目自1988年後，事隔逾30年再有同類供應。資料顯示，意堤面積由344方呎起，面積細絕愉景灣項目。



她續稱，集團亦計劃最快下半年推出愉景灣花園屋，涉及21幢。



展望今年樓市，她較看好豪宅表現，價格預計有約5%至10%升幅。

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