【即市分析】小米反彈勢頭已告終？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：小米集團(01810)及美團點評(03690)日前獲納入MSCI中國指數，由於此前市場已偷步炒高，消息公布後股價反應未算不大。其中小米今早(14日)跟隨大市向下，現跌0.8%報11.28元，是否意味着今次反彈浪已告一段落？



小米日前公布銷售數據，其中紅米Note 7自1月15日開賣以來，短時間內僅在內地地區出貨量即超過了100萬部，反映小米品牌效應仍然強勁。



滙豐環球研究最新報告亦指，雖然由於中國宏觀經濟放緩以致廣告商削減市場推廣預算，但預期小米的互聯網服務會繼續增長，收入年均複合增長率料達43%。另外，根據IDC數據，集團去年第4季智能手機出貨量按年增長1%至2,860萬部，對比行業錄得5%的按年下跌。惟該行仍下調對小米2018年至2020年的收入預測，目標價亦由17.66元降至16.1元，評級維持「買入」。



該股近日由10元邊築底回升，現價已逼近下降軌阻力約11.8元。中金日前報告指，MSCI中國指數納入小米，料被動資金將流入2.21億美元，加上年中有望納入港股通標的股，故暫時不宜看得太淡。短線若能突破並企穩於50日線樓上，股價升勢相信可持續，主要支持在10元不容有失。

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