【專家樓評】陳永傑：豬年低息環境持續

美國利息加了9次之後，相信豬年加幅輕微，因為美國債務沉重之外，更有政府停擺。美國復元預計需要一段時間，才可再次加息。香港業主繼續享受低息的好環境。



筆者繼續睇好豬年的樓市，雖然樓價較早之前有一些下調，反而吸引到大量購買力湧現，證明市底不弱。



美國加息周期一般是幾個月至3年，今次已經超過3年。踏入2019年美國經濟更受到中美貿易糾紛衝擊而回軟，需要休養，加息應理行人止步。



美國之前累計加息合共2.25厘，惟香港銀行「水浸」很嚴重，只加過1次0.125厘。銀行的按揭息率加幅依舊似有若無，業主所受到的加息壓力不大。筆者認為，豬年內加息幅度預料溫和。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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