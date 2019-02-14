【專家樓評】林浩文：樓市減辣時機未到

香港住宅樓市已經輕微回落，因此有不少市民都在猜測，政府是否有「減辣」的機會？筆者相信機會不太大。



政府亦有提到「減辣」會先考慮一籃子的因素，如經濟表現、加息、市民購買力等。估計除了樓市跌幅外，待政府看到樓市進入下行周期，再過一段時間後，政府才會「減辣」。



如果「減辣」，相信會經過三部曲：第一步是透過香港金融管理局放寬壓力測試及按揭成數，但相信不會在短時間內出現。



第二步是額外印花稅(SSD)及雙倍印花稅(DSD)，相信當樓市轉差的時候會第二步放寬。



第三步是買家印花稅(BSD)，傳統上是壓制海外買家的需求，因此筆者相信這是放在最後。另外，空置稅是針對發展商，相信這類「減辣」措施會放到最後。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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