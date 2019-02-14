美聯工商舖：貿戰明朗化利好市況　高鐵帶動核心區舖市

美聯工商舖(00459)董事會主席及非執行董事簡松年預計，未來數個月中美貿易戰將會明朗化，有利下半年的工商舖市況。



行政總裁黃漢成稱，受高鐵帶動，今年看好核心區舖市租務市場，租賃個案料將會增加，而舖租水平橫行，再跌機會不大，至於民生區如元朗及荃灣等，租金料可向上。



而舖位買賣方面，他認為交投情況視乎資金流向及業主是否願意減價，另料個別資深投資者趁市況好轉，已開始尋找投資舖位物業的機會。



公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥預計，現時寫字樓租金已在高水平，料再突破機會不大，料走勢將會高位橫行。



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