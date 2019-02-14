金發局5項完善MPF制度　建議提高供款水平

香港金融發展局發布《強制性公積金制度的未來路向》報告，當中提出5項建議，進一步完善強積金(MPF)制度。其中，報告建議提高強積金的供款水平。



金發局認為，對香港大多數就業人士而言，現行供款水平明顯不足以應付合理的退休生活需要。而擴大強積金的資產規模，能產生更大規模的經濟效益。



為提供誘因增加供款，報告建議為僱員的自願性供款提供稅務優惠，但以僱員的自願性供款與強制性供款合計不多於相關入息的15%為限；同時，容許強積金成員更靈活選擇投資、引入更多資產類別和市場。



建議亦包括設立和推行「積金易」平台以減低行政成本、提升強積金成員的金融理財知識、改善計劃的獨立管治和監察，以及更新《強積金條例》。



金發局主席李律仁表示，強積金制度至今已設立了差不多20年，現在正是探討如何優化制度的良好時機。



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