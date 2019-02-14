樓價UPDATES：麗港城錄劈價逾百萬成交

藍籌屋苑繼續有劈價個案，茶果嶺麗港城三房單位，減價110萬港元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山高雲臺低層F室，實用面積817方呎，套三房間隔，向西北，以1,470萬元易手，實用呎價17,993元。



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九龍區



●茶果嶺麗港城29座低層H室，實用面積約748方呎，為三房一套間隔，原開價1,080萬元放售，及後減110萬或約10%，以970萬元交吉沽出，實用呎價約12,968元。屋苑本月暫錄約2宗成交。



●大角咀利奧坊‧曉岸2座低層K室，實用面積約264方呎，一房間隔，座向北面，以535萬元獲承接，實用呎價約20,265元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊景湖居雙號車位以120萬元沽出，上手業主於2015年7月以70萬元買入，帳面獲利50萬元，持貨不足4年，升值約71%。



●沙田第一城46座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以510萬元易手，實用呎價16,776元。



●沙田第一城本月暫錄約7宗成交，最新錄1座中層B室，實用面積451平方呎，三房間隔，議價後以696萬元易手，實用呎價15,432元。



●馬鞍山居屋錦豐苑C座中層7室，兩房間隔，望海景，去年10月中起開始放售，已補價自由市場叫價610萬元，連月來單位累減15萬元或約2.5%，最後以595萬元獲買家承接，實用面積436方呎計，折合呎價約13,647元。



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