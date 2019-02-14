【即市分析】騰訊緣何斯人獨憔悴？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：昨日(周三)港股升穿牛熊分界線報收，惟獨騰訊控股(00700)卻逆市低收。今日見其股價尚未見起色，現報342.2元，跌逾1%，到底股王食錯咩藥？



有說騰訊股價逆市回軟，一來是較早一批回升的個股，當恒指升到上28,000點，部分資金開始沽貨獲利；亦有指中美貿易戰消息偏向正面，機構投資者須落場追貨，故減持相對穩陣的騰訊，追入其他落後藍籌跑數。



另一個原因，乃MSCI已公布系列指數成分股變化，騰訊的權重被攤薄而有所下降，所以呢排見到有基金要減番啲貨，致使其股價回軟。但若然如此，相信消化一、兩日就可以喘穩。



圖表走勢可見，其股價由去年10月低位251.4元回升，現時仍處於上升軌之上，短線可先觀察20日線341元支持，守其上料整固後可再試350至360元阻力區，50日線324元成今個大型反彈浪的重要參考支持，不宜有失。

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