【市後重點睇】布油升穿64美元　道期向好

美匯指數續守97.0水平，圓匯跌至111.06；歐元兌美元報1.128，英鎊報1.286。港匯企7.847。離岸人民幣(CNH)企6.77。金價報1,309美元；布油升穿64美元，紐油見54.38美元。道指期貨升116點。



●市後關注點

-17:30 英國央行貨幣政策委員會委員Gertjan Vlieghe就經濟前景發表講話

-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)初值

-21:30 美國12月零售銷售、1月生產者物價指數(PPI)、2月9日當周首次申請失業救濟人數

-22:55 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克就勞動力市場講話

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存



●恒生指數全日跌65點或0.23%，報28,432點，穩守牛熊線；騰訊跌1.73%。http://bit.ly/2TNKxE1



●A股快報：滬綜指收跌1點，教育股有追捧。http://bit.ly/2GqPvDH



●亞洲股市：日股收跌4點，大金工業彈不足1% 。http://bit.ly/2Ibnp0F



●歐股三大指數開市向好。http://bit.ly/2EaUJ4a



●【大師午間教路】反彈浪已入尾聲。http://bit.ly/2EavSgL



●【即市分析】

-小米反彈勢頭已告終？http://bit.ly/2S3LmH4

-維他奶又新高，有貨繼續坐。http://bit.ly/2DBCGSX

-騰訊緣何斯人獨憔悴？http://bit.ly/2tlb9R3



●【股匯攻略】黃金白銀未到買入時機。http://bit.ly/2E8BMyO



●中國1月出口按年大增13.9%，自美國進口大跌41%。http://bit.ly/2RWWFRm



●金發局5項完善MPF制度，建議提高供款水平。http://bit.ly/2N4k7LA



●【科技商機】

-滴滴出行向民宿平台OYO注資1億美元。http://bit.ly/2WZ2JfL

-庫克和羅梅蒂助特朗普打造美國AI勞動力。http://bit.ly/2GphVh9



●俄羅斯能源部長︰如果沒有OPEC與非OPEC達成的減產協議，石油生產過剩會相當明顯，油價將跌至每桶25美元。



●道富CEO警告︰提防ETF流動性風險。http://bit.ly/2GHGV2w



●歐盟考慮對包括特斯拉電動車在內的產品徵稅。



●新盤部署：

-AVA 228入場費280萬起。http://bit.ly/2ByWFS0



●萊坊料中環甲級寫字樓租金今年挫4%至7%。http://bit.ly/2SxmbSd

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