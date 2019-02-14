【市後重點睇】布油升穿64美元 道期向好
美匯指數續守97.0水平，圓匯跌至111.06；歐元兌美元報1.128，英鎊報1.286。港匯企7.847。離岸人民幣(CNH)企6.77。金價報1,309美元；布油升穿64美元，紐油見54.38美元。道指期貨升116點。
●市後關注點
-17:30 英國央行貨幣政策委員會委員Gertjan Vlieghe就經濟前景發表講話
-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)初值
-21:30 美國12月零售銷售、1月生產者物價指數(PPI)、2月9日當周首次申請失業救濟人數
-22:55 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克就勞動力市場講話
-23:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存
●恒生指數全日跌65點或0.23%，報28,432點，穩守牛熊線；騰訊跌1.73%。http://bit.ly/2TNKxE1
●A股快報：滬綜指收跌1點，教育股有追捧。http://bit.ly/2GqPvDH
●亞洲股市：日股收跌4點，大金工業彈不足1% 。http://bit.ly/2Ibnp0F
●歐股三大指數開市向好。http://bit.ly/2EaUJ4a
●【大師午間教路】反彈浪已入尾聲。http://bit.ly/2EavSgL
●【即市分析】
-小米反彈勢頭已告終？http://bit.ly/2S3LmH4
-維他奶又新高，有貨繼續坐。http://bit.ly/2DBCGSX
-騰訊緣何斯人獨憔悴？http://bit.ly/2tlb9R3
●【股匯攻略】黃金白銀未到買入時機。http://bit.ly/2E8BMyO
●中國1月出口按年大增13.9%，自美國進口大跌41%。http://bit.ly/2RWWFRm
●金發局5項完善MPF制度，建議提高供款水平。http://bit.ly/2N4k7LA
●【科技商機】
-滴滴出行向民宿平台OYO注資1億美元。http://bit.ly/2WZ2JfL
-庫克和羅梅蒂助特朗普打造美國AI勞動力。http://bit.ly/2GphVh9
●俄羅斯能源部長︰如果沒有OPEC與非OPEC達成的減產協議，石油生產過剩會相當明顯，油價將跌至每桶25美元。
●道富CEO警告︰提防ETF流動性風險。http://bit.ly/2GHGV2w
●歐盟考慮對包括特斯拉電動車在內的產品徵稅。
●新盤部署：
-AVA 228入場費280萬起。http://bit.ly/2ByWFS0
●萊坊料中環甲級寫字樓租金今年挫4%至7%。http://bit.ly/2SxmbSd
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