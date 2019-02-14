【今日破位表】教育股落鑊炒　友邦破頂

投資者觀望中美經貿高級別磋商結果，港股繼續在28,000至28,500點之間上落，恒指收市跌65點報28,432點，主板成交1,038億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有17隻，股價創52周新低的股份有13隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



教育股為今日(周四)表現最突出的板塊，分析認為內地最新國策對民辦職業教育的支持態度明確。澳洲成峰教育(01752)急升兩成，收市報0.39元；中國新華教育(02779)及民生教育(01569)分別升10%及6%；新高教集團(02001)、希望教育(01765)及中教控股(00839)亦各有5至8%升幅。



另外，近期市場憧憬友邦保險(01299)或會繼續拓展內地市場，帶動股價持續做好，即市更創出75.15元的52周新高，收市仍升0.4%報74.8元。此外，部分內需食品股強勢未完，維他奶國際(00345)、五谷磨房(01837)及雨潤食品(01068)齊齊破頂，收市分別升2%、4%及19%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

