法庭駁回針對證監會提出的司法覆核申請

證監會表示，原訟法庭駁回一家獲該會發牌的法團及其負責人員(該等申請人)，就一項調查而針對證監會提出的司法覆核申請。而該項調查與一家日本上市公司股份的市場涉嫌被操縱有關。



在證監會和日本金融廳及日本證券交易監督委員會進行調查期間，證監會根據《證券及期貨條例》運用其法定權力，強制該等申請人提供資料及材料。該等被強制提供的材料其後根據國際合作及互助安排和《證券及期貨條例》在提供予該等日本監管機構後，由它們在日本進行的法律程序中使用。



證監會續稱，是次司法覆核提出的問題，主要是針對該會是否非法向該等申請人取得該等被強制提供的材料，以及證監會是否非法向該等日本監管機構提供有關材料；及該等日本監管機構是否將該等被強制提供的材料用於刑事法律程序中。



該等申請人亦聲稱，基於《證券及期貨條例》第181條與免使自己入罪的特權有所抵觸，故該條文違反《香港人權法案》並屬違憲。律政司司長介入了有關法律程序。

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