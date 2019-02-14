【fb直播】港股無力上？聽沈振盈點講！

港股之前連升三日累漲逾500點，嚟到周四(14日)終現回吐，不過跌幅唔算多！大師話，反彈浪已步入尾聲，何解咁悲觀？



舜宇光學科技(02382)發盈警，大行唱淡降評兼下調目標價，仲話佢估值過高！睇埋內地1月手機出貨量按年跌12.8%，手機設備股升勢告一段落？趁低撈貨又得唔得？



教育股逆市大受追捧，皆因國務院日前公布《國家職業教育改革實施方案》，推進高等職業教育高品質發展，邊隻教育股最受惠？



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