金發局：冀「積金易」能達最大經濟效益

金融發展局建議將僱員的自願性供款與強制性供款，合計不多於相關入息的15%為限。金發局強積金檢討工作小組主席葉招桂芳解釋，在現行稅制中，僱主為僱員提供的強積金供款扣稅上限為僱員薪金的15%，僱員若想增加供款，建議應設置等同的上限水平。



該局並提議為僱員提供稅務優惠，她認為可吸引有能力的人士積極考慮將更多儲蓄投入入自願性供款，由於每個市民生活方式及水平不一，坦言難有最合適的水平以滿足所有市民。



金發局亦建議「積金易」須應付直通式處理，並以預設數碼化的方式運作，為免其潛在效益隨時間淡化，並建議推行時應力求大刀闊斧，而非分階段實施。金發局董事會成員黃子遜表示，該局期望「積金易」可達到最好效果，一次過經中央處理數據，能達致最大經濟效益，並能減低收費，若所有建議均獲接納可達致雙贏效果。

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