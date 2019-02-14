【北水追蹤】買舜宇教育股　沽建行工行融創

港股今日(周四)在高位整固，恒指收報28,432點，跌65點，但交投仍然暢旺，成交1,038億元。港股通成交額約98.6億元，按日減少約46億元，佔主板成交額約9.4%；南下資金淨流入約7億元人民幣。



雖然舜宇光學(02382)發盈警，股價回吐5%收報88.65元，但其港股通錄得淨流入約1.95億元，為全日淨流入資金最多的個股。此外，同類股瑞聲科技(02018)港股通亦錄得淨流入約5,090萬元。



內險股繼續吸金，中國太保(02601)及新華保險(01336)港股通分別錄得淨流入約1.3億元及4,746萬元。騰訊控股(00700)股價持續偏軟，收報341.8元，跌1%，其港股通錄得淨流入約2,624萬元。



教育股翻炒，北水亦來湊熱鬧，新高教集團(02001)及宇華教育(06169)港股通分別錄得淨流入約4,397萬及2,678萬元。



此外，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)港股通分別錄得淨流出約2.01億及6,965萬元元，前者為全日淨流出資金最多的個股。融創中國(01918)港股通再錄得淨流出，金額為8,142萬元。

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