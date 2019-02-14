致富智庫︰三大最「老襯」消費　專家話唔戒好難發達

最近有外媒報道指，25至36歲嘅美國年輕人當中，人均負債達4.2萬美元(32.76萬港元)！而債務嘅來源，主要係學生貸款同信用卡卡數等。



其實香港嘅情況都差唔多，大學嘅資助學位課程每年學費係4.21萬元，如果向政府借足全數Non-mean(免入息審查貸款)，一畢業就會孭住16.8萬嘅債！至於卡數方面，根據環聯去年嘅報告，80後至94後年輕人結欠總額達329億元！相當於每個持卡人平均有2.8萬元卡數未找。



年輕人被債務纏身嘅例子絕不罕見。不過，有專家就話，今時今日仲有好多80後將錢用喺不必要嘅嘢上面。基金公司O'Shares ETF Investment主席兼理財專家Kevin O'Leary列舉咗三樣最「老襯」嘅消費習慣，並奉勸咁多位Y世代嘅年輕人要「戒得就戒」！





【30蚊以上嘅咖啡】

O'Leary認為，買咁貴嘅咖啡係「極度愚蠢」(Incredibly stupid)。佢仲勸大家，喺還清所有學生貸款前，一定要節制。



根據外國網站嘅統計，全球30個主要城市嘅名牌連鎖咖啡店grande latte嘅價錢，香港排行第八，唔單止貴過倫敦、巴黎、東京，亦係全亞洲最貴！比起排第30位嘅巴西里約熱內盧，喺香港買grande latte足足貴咗2.4倍...



抵唔抵買？你話呢。



【買鞋】

O'Leary又話：一個人係唔需要多過4對鞋！「一對拖鞋、一對運動鞋，再加上兩對正式場合着嘅dress shoes(用嚟襯搭西裝、禮服)；總共加埋4對已經足夠。」



不過，現實就唔係只求足夠囉。根據信用卡應用程式CreditDonkey曾經發表報告，普通人每年平均會購買7.8雙鞋。另一項研究又發現，大多數人無論有幾多對鞋，會經常着嘅其實只有當中某3、4對。



【牛仔褲】

「冇人需要多過3條牛仔褲，黑、白、同最基本嘅藍色。」O'Leary係咁講嘅。



值得注意嘅係，CreditDonkey調查亦發現，女裝牛仔褲的售價比男裝平均貴一成，係買𥘎方面，16歲及以上的女性比同齡男性多花76%。似乎對於多數女士而言，買衫係一項更「必要」嘅消費。



不過，根據O'Leary所講，只要跟足佢嘅勸告，每個月隨時慳番10%人工。如果將啲錢用喺投資，隨時可以不停錢搵錢，發達在望喎！



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