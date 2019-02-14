新股專輯︰香港首隻「婚紗股」嘉藝本周五起招股

香港將迎來首隻「婚紗股」！伴娘裙、婚紗及特別場合服製造商商嘉藝控股(01025)計劃1.3億股股份，當中10%本地公開發售。



該公司擬於周五(15日)起至20日止招股，本月28日上市，招股價介乎每股0.98至1.26元，集資最多1.638億元，每手4,000股入場費約5,090.78元。



嘉藝將引入三名基礎投資者，包括恒嘉融資租賃(00379)前主席鄭國和、商人林泳釧及吳淑芬，分別認購1000萬、1200萬及1300萬元等值股份。



集資所得將約76%將用於在廣東省設立第二間生產設施，預期今年第三季動工，於2021年3年底止年度可投產。主席兼行政總監莊碩表示，屆時產能將翻一倍，預期至2022年3月底止年度收益將較2018年3月底止年度增長67.9%。



於去年9月底止六個月，該公司來自特別場合服的收入大增，佔比升逾20個百分點至53%。被問到毛利率較低的特別場合服銷量增加，會否對整體毛利空間造成壓力？莊碩回應指，銷量增長主要由於部分客戶主動要求加單，待新廠房投產後便會加大毛利較高的婚紗及伴娘裙生產量。

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