【多圖】婚紗股嘉藝招股　靚女一字排開吸晴

情人節洋溢着浪漫嘅氣氛，香港首隻「婚紗股」嘉藝控股(01025)好醒目揀喺2月14號公布招股詳細，配合晒主題。主席莊碩仲非常貼心，在場記者們每人都獲得送咗一枝朱古力玫瑰，睇得、食得、仲可以呃Like！不過最吸引小記目光嘅，莫過於7位一字排開嘅靚女PR！



咦？點解相入面有9位靚女？原來當中有兩位係Model，不過着起靚裙，各位PR都非常省鏡，企埋一齊都無咩分別，大家又估唔估到邊2位先係Model？



莊生仲同大家分享點樣成功抓緊客人嘅心，就係陪同客戶一齊設計，配合晒對方嘅生產規格，自然製作出嚟嘅裙都啱晒心水。



嘉藝主要市場係歐美地區，不過莊生話中國係全球伴娘裙、婚紗及特別場合服最大出口國，唔擔心中美貿易戰會對公司造成影響，仲話嘉藝係好多客人嘅單一供應商，即使第時加關稅都可以完全轉嫁，所以都無考慮要搬廠。



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