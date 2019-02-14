聯交所股權變動資料顯示，中國機械工程(01829)於2019年2月12日獲Cape Ann Asset Management Ltd增持397萬股，最新持股數目4,844萬股。



普拉達(01913)於2月11日獲摩根大通增持172萬股，最新持股數目萬約1.28億股。



松齡護老集團(01989)於2月11日獲嚴定國增持4萬股，最新持股數目約6.08億股。



漢港控股(01663)於2月13日獲汪林冰增持64萬股，最新持股數目約11.67億股。



舜宇光學(02382)於2月11日獲摩根大通增持124萬股，最新持股數目7,796萬股。



億都(國際控股)(00259)於2月13日獲李國偉增持230萬股，最新持股數目約6.6億股。



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中信証券(06030)於2月11日被摩根大通減持1,491萬股，最新持股數目約1.08億股。



中國中鐵(00390)於2月11日被摩根大通減持106萬股，最新持股數目約2.52億股。



中國平安(02318)於2月8日被瑞銀集團減持393萬股，最新持股數目約19.34億股。



中國神華(01088)於2月11日被摩根大通減持552萬股，最新持股數目約2億股。



深圳高速公路(00548)於2月11日被摩根大通減持69萬股，最新持股數目5,170萬股。



廣汽集團(02238)於2月11日被摩根大通減持939萬股，最新持股數目約1.52億股。



偉易達(00303)於2月12日被The Capital Group減持25萬股，最新持股數目3,002萬股。



新秀麗(01910)於2月12日被The Capital Group減持1,618萬股，最新持股數目約1.97億股。



瑞聲科技(02018)於2月12日被The Capital Group減持185萬股，最新持股數目約1.8億股。



南方A50(02822)於2月8日被花旗集團減持1,504萬股，最新持股數目8,003萬股。



國際家居零售(01373)於2月8日被FMR減持79萬股，最新持股數目約1億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於2月12日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持1萬股，最新持股數目5,454萬股。



思捷環球(00330)於2月11日被Massachusetts Financial Services Company減持267萬股，最新持股數目約1.69億股。



福萊特玻璃(06865)於2月12日被中國華融資產管理減持658萬股，最新持股數目6,026萬股。



陸氏集團(越南)(00366)於2月12日被富達減持134萬股，最新持股數目2,418萬股。



摩比發展(00947)於2月11日被李小勇減持100萬股，最新持股數目4,065萬股。

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