【大行跟潮流】摩根大通推虛擬貨幣JPM Coin

外媒報道，華爾街投資大行摩根大通創立摩根大通虛擬貨幣「JPM Coin」，亦是首種由美國大型銀行推出的虛擬貨幣。



摩根大通區塊鏈項目負責人Umar Farooq表示，JPM Coin會先應用在三個方面。



第一種是針對大型企業客戶的跨支付。他表示，由於各國有不同的交易系統，以及當地機構會有「截數」時間；跨國結算有時要花費一天以上的時去解決；而虛擬貨幣付款有望實現全天候實時結算。



其次，該虛擬貨幣亦將用於證券交易。4月份時該行測試了以區塊鏈債券的發行情況，以後機構投資者可以使用JP Coin跨國購買證券，並即時結算。



此外，Farooq表示，JPM Coin另一用​​途是財務管理服務(treasury services)。這包括了不少大型企業用以支付工資及供應商付款。該行更指，其客戶或可以JPM Coin代替美元，進行這些涉及現金流的活動。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm