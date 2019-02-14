Levi's申請在美重新上市　估值逾50億美元

美國經典牛仔褲生產商Levi Strauss & Co(Levi's)已向美國證交會申請重新上市，擬在紐交所掛牌，股份代號「LEVI」，據稱將集資逾6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元)，估值逾50億美元。



Levi's由德國移民創立，1873年取得牛仔褲發明專利，公司曾於1971年上市，但於1985年私有化，到2003年一度陷入破產邊緣，現任行政總裁Chip Bergh於2011年加盟後，業務漸漸重上正軌。



截至去年11月止一年，Levi's收入增長14%至56億美元，當中批發業務佔三分之二，而純利由前一年2.814億美元微升至2.831億美元。Levi's表示，集資所得可能用作收購，並稱海外市場有重大發展空間，提到中國佔全球兩成服裝市場，但中國佔只Levi's約3%收入。



Euromonitor數據顯示，Levi's是全球最大牛仔褲生產商，而在規模166.8億美元的美國牛仔褲市場中，Levi's市佔率最高，達12.1%，緊隨其後是擁有Lee和Wrangler品牌的VF Corp，市佔率只有4.8%。



受Levi's上市消息拖累，競爭對手American Eagle Outfitters、Abercrombie & Fitch及Gap周三股價受壓，曾挫3.69%、3.78%及2.26%，VF亦跌0.7%。

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