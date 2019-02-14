新地15商場首季生意額料達53億　按年升一成

今年本港零售業面對重重難關，不過，新地代理執行董事馮秀炎表示，隨着中國經濟增長轉趨穩定，加上美國暫緩加息、美元轉弱，香港經濟不明朗的因素會慢慢紓緩。



她預計，今年第一季旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城及銅鑼灣世貿中心等，合共人流可達1.8億人次，較去年升約10%至15%。至於生意額則可達53億元，按年升約10%。



她續表示，總結2月2日至10日新春高峰期，即年廿八至大年初六共9天，該15大商場總人流逾1,500萬人次，較去年升13%。而期間營業額則逾3.8億元，亦上升約11%。



此外，她指出，去年全年上述商場，總人流逾7億人次，按年升12%，期間生意額逾210億元，亦有約10%增長，表現優於大市。



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