新盤UPDATES︰AVA 228開價　 意堤料3月推售

豬年新盤混戰揭開序幕，首個登場新盤搶閘開價，而各區其他樓盤亦爭相部署出籠，料刺激一手交投再度轉活。



●逾一年市區最平新盤 AVA 228入場費280萬起

資深投資者盧華家族集團旗下裕滿工程項目策劃總監盧文德表示，旗下長沙灣AVA 228，首張價單提供50伙，入場單位為5樓D及E室，兩個單位面積同為151方呎，折實售價280.3萬元，折實呎價18,563元。呎價最低為5樓A室，折實呎價17,655元。該盤入場費由約280.3萬元起，料為逾1年市區最平新盤。



首張價單包括39伙開放式戶及11伙一房戶，首批價單平均呎價22,048元，折實平均呎價約19,402元。價單售價由318.5萬至588.4萬元，呎價由20,064至24,529元，提供最高12%優惠後，當中約四成單位折實售單低於「三球」。至於折實售價最高517.8萬元，折實呎價最高21,587元。



項目經理蔡仁輝指出，是次定價參考長沙灣曉悅及同系AVA系列，將視乎市況加推，最快下周開售。示範單位於明日(2月15日)開放，並於本周六(16日)起正式收票。



對於該盤面積最細只有129方呎，大廳空間只有60方呎，他認為測試過可以用得到，而且符合基本需要，而同樣主打細單位的屯門菁雋銷情緩慢，他強調項目位處市區，因此較優勝。



負責樓盤銷售的美聯住宅部行政總裁布少明指出，項目面積細，估計能吸引上車及投資客，而市場對細單位需求大，估計入伙後呎租約70元，租金回報約3厘。



●AVA 228開放式戶示範單位曝光

資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228今日(2月14日)首度開放兩個示範單位予傳媒參觀，均參照18樓A室搭建，實用面積203方呎，採開放式間隔，浴室連接16方呎工作平台，設開放式廚房。



●香港興業料3月推售意堤

香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤將於今日(2月14日)上載樓書，預計3月推售，定價會參考香港及九龍區的海景戶。



發展商展示項目3類戶型的平面圖，涉及開放式、兩房及三房戶，其中6座15樓D室，實用面積412方呎，開房式設計，設獨立廚房，享有山海景，為項目自1988年後，事隔逾30年再有同類供應。資料顯示，意堤面積由344方呎起，面積細絕愉景灣項目。



陳秀珍續稱，意堤其中一項賣點擁有市區的交通優勢，設有扶手電梯直達的士站，前往中環只約半小時車程。



按揭計劃安排方面，同系尚珩曾提供最高樓價六成免審查第一按揭的「呼吸plan」，意堤則暫未有定案。



此外，集團亦計劃最快下半年推出愉景灣花園屋，涉及21幢。展望今年樓市，她表示較看好豪宅表現，價格預計有約5%至10%升幅。



●會地今年料推售約2500伙

會德豐地產主席梁志堅稱，集團去年售出逾2,100伙，金額近300億港元，按年升逾10%；今年將推售約2,400至2,500伙，主要包括將軍澳日出康城第7期、觀塘茜發道及山頂全新樓盤，以及部分項目尚餘單位。



市況方面，他認為今年具考驗，世界性不太好景，特別是中美貿易問題，但相信終可解決，6月前料可明朗化，對歐洲情況亦可緩和。



至於香港樓價走勢，他料上半年未太清晰，下半年較明朗，相信會出現轉機。個人對地產長遠睇好，主因香港具內地支持，與其他地方不同，每年5%增長屬好健康。



當被問及剛購入啟德地皮，他回應，價錢不可說是好抵，總投資額100多億元。由於地皮已發展兩年，會盡量去趕及完成工程限期。



●柏蔚山一房戶逾1800萬沽

新世界發展(00017)的北角柏蔚山，周四(2月14日)再錄成交，售出3座20樓A室一房連窗儲物房單位，實用面積655方呎，成交價1,804.5萬元，呎價27,550元。項目累售493伙，套現逾116億元。



●逸璟‧龍灣新增樓價最高八成一按

據一手銷售資訊網資料，中國中冶(01618)旗下荃灣西青龍頭逸璟‧龍灣，新推出「置適．買」第一按揭貸款，金額最高為成交金額80%，首2年按揭利率為P(最優惠利率)減2.5厘，之後為P加2.375厘，貸款年期最長為25年。



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