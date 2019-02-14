樓價UPDATES：嵐岸辣招期滿即沽　3年升值逾三成

樓市氣氛回穩，部分辣招期滿業主趁機出貨套現，馬鞍山嵐岸有同類單位沽出，3年多升值約34%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林碧瑤灣25座中層A室兩房戶，實用面積976方呎，以1,638萬元易手，實用呎價16,783元，單位9年升值68%。



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九龍區



●將軍澳新都城2期3座低層D室，望開揚景，以兩房間隔，實用面積約441方呎，經議價後減價32萬元，以約658萬元成交，實用呎價約14,920元。新買家為首置人士，心儀單位景觀開揚，故睇樓兩次後決定入市。



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新界區



●馬鞍山近期交投氣氛暢旺，嵐岸1座高層D室三房戶，實用面積795方呎，座向西南望遠景，原開價1,200萬元，放盤1個月，獲換樓人士以1,080萬元承接，實用呎價13,585元。上址為原業主於2015年12月購入上址，當時作價808萬元，帳面現獲利272萬元。



●新界區部分單幢式住宅入場門檻較低，不乏上車買家承接。元朗鳳翔大廈低層B室，實用面積約406方呎，享市景，原業主放盤約2個月，叫價約500萬元，終以459萬元售出，實用呎價約11,305元。原業主於2014年12月以約316.8萬元入市，帳面獲利約142.2萬元。



●大埔新峰花園29座低層，以三房包括套房間隔，向北望街景，實用面積約736方呎。業主叫價約800萬元放盤約3個月，日前獲區內買家議價至785萬元承接，實用呎價約10,666元。

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