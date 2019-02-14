夜市UPDATES︰道指曾挫逾200點　夜期低水二百五

美國零售數據不及預期，美股早段續跌，道指曾挫逾兩百點，低見25,335點，最新仍跌198點；標指挫0.57%，報2,737點；納指現跌0.35%，報7,394點。



零售股偏軟，沃爾瑪(Walmart)股價早段跌0.26%；Costco跌0.5%；梅西百貨(Macy's)跌2.42%；美國五大科技股之一的電商巨頭亞馬遜(Amazon)亦跌1.42%。



可口可樂上季度業績合乎預期，惟2019年業績預測未如人意；其股價曾挫逾7%。



另外，早前美國國會兩黨通過了一項原則性協議，避免聯邦政府在周五(15日)撥款期限屆滿後再陷停擺，惟有關協議仍有待總統特朗普簽署。



港股方面，恒指夜期急插，一度較現貨收市低水逾300點，低見28,122點；現低水逾250點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨亦跌239點。



【22:36】美國零售銷售數據失色，美股中止升勢，道指開市早段跌207點，至25,335點；納指跌44點，至7,375點；標指跌17點，至2,735點。



思科系統上季錄得純利28.2億美元，按年扭虧為盈，預料今季收入將按年增長4%至6%，意味收入可望高達129.7億美元，好過市場預期。思科股價早段漲4.08%至49.44美元。



可口可樂上季錄得純利8.7億美元，按年扭虧為盈，期內收入則跌6%至70.6億美元，略遜預期，部分受到匯兌因素影響。可口可樂股價早段挫7.03%至46.29美元。



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