環球樓市：溫哥華島樓價飆11%　冠絕加國

加拿大樓價平穩，據加拿大房地產協會(CREA)公布最新數據，去年12月份該國平均樓價為61.67萬加元(約365萬港元)，按年升1.63%，當中溫哥華島保持雙位數增長，達10.99%，大幅拋離其他城市。



按地區劃分，升幅最強勁為溫哥華島，樓價48.45萬加元(約286萬港元)；首都渥太華按年升6.88%位列第2名，平均樓價為39.47萬加元(約233萬港元)；至於圭爾夫市、維多利亞、蒙特利爾等五個城市升幅均逾6%。



該國有7個城市樓價錄得按年跌幅，其中以里賈納跌5.22%最傷，平均樓價為26.74萬加元(約158萬港元)。



另外，溫哥華續為全國樓價最貴的城市，平均為103.24萬加元(約611萬港元)。另一大城市多倫多平均樓價76.42萬加元(約452萬港元)，按年升2.98%。



如以住宅類型劃分，分層單位升勢最佳，按年升4.9%；其次是排屋，按年升幅3.1%；至於兩層式獨立屋則微升0.4%。



另外，該國住宅新供應與11月相若，而住宅銷售與新供應的比率按月輕微跌至53.3%。同期，住宅庫存量維持5.6個月的水平。



加拿大去年底住宅成交量按年大跌達6成，買賣主要由溫哥華、溫哥華島及渥太華等支撐。CREA主席BarbSukkau表示，去年12月份樓市交投急挫，主要原因是2018年1月起收緊按揭政策，令買家趕緊於2017年底入市。



CREA首席經濟學家Gregory Klump則說，雖然工作機會增加，國民收入亦持續上升，但預期按揭政策未放寬及加息因素下，會阻礙有意置業的人士入市，住宅成交料持續疏落。

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